«Зенит» ведет переговоры о переходе форварда «Гремиу» Пепе

«Зенит» начал переговоры о возможном трансфере нападающего «Гремиу» Пепе, сообщил агент футболиста Адриано Спадото.

«У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все, — цитируют агента «РИА Новости». — «Зенит» действительно большой клуб, лидер российской премьер-лиги. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального».

Ранее об интересе российского клуба к игроку сообщала бразильская версия сайта Goal.com. К игроку также проявляют интерес «Севилья» и «Порту». «Рома» отказалась от желания подписать его по финансовым соображениям. «Гремиу» хочет получить за него 20 миллионов евро.

23-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «Гремиу», забил 12 мячей и сделал восемь голевых передач.