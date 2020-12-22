«Зенит» ведет переговоры о переходе форварда «Гремиу» Пепе
«Зенит» начал переговоры о возможном трансфере нападающего «Гремиу» Пепе, сообщил агент футболиста Адриано Спадото.
«У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все, — цитируют агента «РИА Новости». — «Зенит» действительно большой клуб, лидер российской премьер-лиги. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального».
Ранее об интересе российского клуба к игроку сообщала бразильская версия сайта Goal.com. К игроку также проявляют интерес «Севилья» и «Порту». «Рома» отказалась от желания подписать его по финансовым соображениям. «Гремиу» хочет получить за него 20 миллионов евро.
23-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей за «Гремиу», забил 12 мячей и сделал восемь голевых передач.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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