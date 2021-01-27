«Зенит» обыграл «Урал» в товарищеском матче

«Зенит» в товарищеском матче выиграл у «Урала» (3:2). Игра проходила по специальным правилам — три тайма по 40 минут.

В составе победителей забивали Малком, Сердар Азмун и Вендел. У «Урала» дубль сделал Андрей Егорычев.

Товарищеский матч

«Зенит» — «Урал» — 3:2

Голы: Егорычев, 36 (0:1). Малком, 43 (1:1). Егорычев, 46 (1:2). Азмун, 48 (2:2). Вендел, 57 (3:2).

«Зенит»: Одоевский (Кержаков, 41. Васютин, 81), Ловрен (Круговой, 63. Караваев, 81), Дуглас Сантос (Прохин, 63), Хотулев (Сазонов, 81), Сутормин (Жирков, 81), Кузяев (Оздоев, 63), Мостовой (Погорелов, 81), Барриос (Мусаев, 75), Вендел (Шамкин, 77), Азмун (Крапухин, 80+2), Малком.

«Урал»: Помазун (Годзюр, 62. Алексеев, 107), Рыков (Кузьмичев, 62), Герасимов (Емельянов, 62), Кулаков (Подберезкин, 62), Егорычев (Бавин, 62), Йовичич (Насыров, 41. Адамов, 81), Калинин (Максименко, 41), Мишкич (Магомадов, 62), Бикфалви (Шаболин, 41. Гаджимурадов, 81), Ибрахимай (Аугустыняк, 41), Погребняк (Панюков, 41. Аймбетов, 81).

Предупреждение: Емельянов, 80.

27 января. Дубай. Стадион «Над-аль-Шеба».