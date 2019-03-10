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"Зенит" – "Уфа": на матче ожидается до 45 тысяч зрителей

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На домашней встрече "Зенита" с "Уфой" в матче 19-го тура чемпионата России ожидается до 45 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт питерской команды.

Игра пройдет сегодня, 10 марта, на стадионе "Газпром Арена". Начало – в 16.30 (мск).

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 37 очками. "Уфа" занимает 15-е место с 16 баллами.

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Зенит - Уфа

 

 

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-03-10-segodnya-zenit-sygraet-na-gazprom-arene-s-ufoy.htm

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