"Зенит" – "Уфа": на матче ожидается до 45 тысяч зрителей

На домашней встрече "Зенита" с "Уфой" в матче 19-го тура чемпионата России ожидается до 45 тысяч болельщиков, сообщает официальный сайт питерской команды.
Игра пройдет сегодня, 10 марта, на стадионе "Газпром Арена". Начало – в 16.30 (мск).
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 37 очками. "Уфа" занимает 15-е место с 16 баллами.
Все о чемпионате России – здесь
Опрос
Кто главный претендент на победу в чемпионате России-2018/19?
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-03-10-segodnya-zenit-sygraet-na-gazprom-arene-s-ufoy.htm
Загрузка...