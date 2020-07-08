«Зенит» — «Сочи»: Заболотный и Кокорин — в атаке гостей
8 июля 2020, 16:45
Стал известен состав «Зенита» и «Сочи» на матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. На поле появятся бывшие футболисты петебургского клуба Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Антон Заболотный и форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды.
Полностью заявка сочинцев выглядит следующим образом: Джанаев, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Заболотный, Кокорин; запасные — Н. Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Милютин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.
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