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«Зенит» — «Сочи»: Заболотный и Кокорин — в атаке гостей

8 июля 2020, 16:45
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стал известен состав «Зенита» и «Сочи» на матч 27-го тура Тинькофф-чемпионата России. На поле появятся бывшие футболисты петебургского клуба Миха Мевля, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Антон Заболотный и форвард сине-бело-голубых Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды.

Полностью заявка сочинцев выглядит следующим образом: Джанаев, Заика, Маргасов, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Заболотный, Кокорин; запасные — Н. Заболотный, Новосельцев, Шакуро, Милютин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.

Зенит — Сочи

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