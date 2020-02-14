«Зенит» занял 23-е место в рейтинге самых финансово стабильных клубов мира по версии Soccerex Football Finance 100, сообщает пресс-служба клуба. Это лучший показатель среди российских клубов. «Спартак» стал 37-м, «Краснодар» — 60-м, ЦСКА — 98-м, «Локомотив» — 99-м.

При составлении рейтинга учитывались следующие факторы: основные средства (стадион, учебные центры и т.п.), спортивные активы, деньги в банке и потенциальные инвестиции владельца. Из совокупности этих показателей был вычтен чистый долг каждого из клубов. Таким образом высчитывается футбольно-финансовый индекс (FFI Score).

Первое место занял «ПСЖ», в тройку также попали «Манчестер Сити» и «Бавария».