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«Зенит» с минимальным счетом победил «Рубин» в матче молодежных команд

14:04

В рамках 10-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Зенит» принимал «Рубин». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

«Зенит» с 27 очками продолжает возглавлять таблицу группы B.

Молодежные команды

10-й тур

«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Рубин — мол.» (Казань) — 1:0 (1:0)

Гол: Хотулев, 17 — с пенальти.

Судья: Чичилян (Бронницы).

21 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».

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