«Зенит» с минимальным счетом победил «Рубин» в матче молодежных команд
В рамках 10-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Зенит» принимал «Рубин». Хозяева одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
«Зенит» с 27 очками продолжает возглавлять таблицу группы B.
Молодежные команды
10-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Рубин — мол.» (Казань) — 1:0 (1:0)
Гол: Хотулев, 17 — с пенальти.
Судья: Чичилян (Бронницы).
21 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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