"Зенит" разгромил "Урал" в молодежном первенстве

"Зенит" в матче 18-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил "Урал" со счетом 3:0. Голы забили Андрей Анисимов (с пенальти), Никита Колдунов и Роман Ногтев.

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18-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:2)

Голы: Анисимов, 31 - с пенальти (0:1). Колдунов, 34 (0:2). Ногтев, 90 (0:3).

Судья: Матвеев (Троицк).

1 марта. Екатеринбург. Стадион Футбольный манеж "Урал".