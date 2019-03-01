"Зенит" разгромил "Урал" в молодежном первенстве

"Зенит" в матче 18-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил "Урал" со счетом 3:0. Голы забили Андрей Анисимов (с пенальти), Никита Колдунов и Роман Ногтев.
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18-й тур
"Урал" (Екатеринбург) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:2)
Голы: Анисимов, 31 - с пенальти (0:1). Колдунов, 34 (0:2). Ногтев, 90 (0:3).
Судья: Матвеев (Троицк).
1 марта. Екатеринбург. Стадион Футбольный манеж "Урал".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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