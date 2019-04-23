"Зенит" разгромил "Динамо", "Локомотив" обыграл "Ростов" в молодежном первенстве

"Зенит" на своем поле разгромил "Динамо" в матче 24-го тура молодежного первенства российской премьер-лиги – 3:0.

В составе хозяев дубль на счету защитника Владислава Молчана, еще один гол забил форвард Никита Симдянкин.

Благодаря победе "Зенит" поднялся на 4-е место в турнирной таблице (46 очков) опередив "Динамо", которое опустилось на 6-е место (45).

В другом матче дня "Локомотив" на выезде обыграл "Ростов"​ – 2:0. В составе железнодорожников отличились хавбек Никита Шищенко и форвард Тимур Сулейманов.

"Локомотив" поднялся на 5-ю строчку, набрав 46 очков. Ростовчане занимают 9-е место, имея в своем активе 33 балла.

Молодежные команды

25-й тур

"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Динамо – мол." (Москва) – 3:0 (0:0)

Голы: Молчан, 47 (1:0). Молчан, 69 (2:0). Симдянкин, 72 (3:0).

Судья: Бугров (Рыбинск).

23 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

"Ростов – мол." (Ростов-на-Дону) – "Локомотив – мол." (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Шищенко, 40 (0:1). Сулейманов, 63 (0:2).

Судья: Жолобов (Волжский).

23 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".