"Зенит" провел первую тренировку

"Зенит" вышел из отпуска, питерцы провели первую тренировку. Она состоялась на базе действующих чемпионов России.

Тренировочные сборы "Зенита" пройдут в Австрии с 18 по 29 июня. Первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда питерцы разыграют Суперкубок страны с "Локомотивом". В первом туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет с "Тамбовом".

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