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«Зенит» пригласил на сбор двух игроков из второй команды

14:06
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На сбор «Зенита» прибыли два игрока из второй команды. Футболисты Саба Сазонов и Михаил Погорелов, выступающие в текущем сезоне за «Зенит-2», будут работать с основным составом сине-бело-голубых. Они уже присоединились к команде на сборе в Дубае, сообщает сайт клуба.

18-летний центральный защитник Саба Сазонов — воспитанник «Газпром"-Академии. За молодежную команду сине-бело-голубых дебютировал 1 марта 2019 года в игре против «Урала».

В текущем сезоне Сазонов отыграл восемь матчей и забил два мяча в Молодежной лиге, а также сыграл шесть встреч за «Зенит-2» в ПФЛ.

В составе студенческой сборной России принял участие в двух Всемирных универсиадах 2017 и 2019 годов.

К системе «Зенита» 21-летний Михаил Погорелов присоединился 1 сентября 2019 года. За «Зенит-2» провел 26 матчей и сделал 10 результативных передач.

В составе студенческой сборной России принял участие в двух Всемирных универсиадах 2017 и 2019 годов.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-01-23-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-dubae-sazonov-i-pogorelov-prisoedinilis-k-komande.htm

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