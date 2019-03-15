"Зенит" прибыл в Москву, где сыграет со "Спартаком"

"Зенит" прилетел в Москву после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вильярреалом" (1:2), сообщает официальный Твиттер сине-бело-голубых. Питерцы будут готовиться к матчу 20-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Встреча пройдет 17 марта на стадионе "Открытие Арена".
"Зенит" с 40 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" располагается на четвертой строчке с 32 баллами.
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Прибыли в Москву! #СпартакЗенит pic.twitter.com/CQ4wRyHBdu– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 15 марта 2019 г.
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