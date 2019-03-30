"Зенит" поздравил Тимощука с 40-летием

Сегодня тренеру и бывшему футболисту "Зенита" Анатолию Тимощуку исполнилось 40 лет. Официальный Твиттер клуба поздравил его с юбилеем.

- Анатолию Тимощуку – 40! С юбилеем!, - говорится в сообщении.

В качестве игрока Тимощук вместе с "Зенитом" дважды выиграл чемпионат России, по разу выиграл Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.