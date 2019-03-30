"Зенит" поздравил Тимощука с 40-летием

Сегодня тренеру и бывшему футболисту "Зенита" Анатолию Тимощуку исполнилось 40 лет. Официальный Твиттер клуба поздравил его с юбилеем.
Анатолию Тимощуку – 40! С юбилеем! 🎂 pic.twitter.com/YgYRYYoAz3– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 30 марта 2019 г.
- Анатолию Тимощуку – 40! С юбилеем!, - говорится в сообщении.
В качестве игрока Тимощук вместе с "Зенитом" дважды выиграл чемпионат России, по разу выиграл Суперкубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.
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