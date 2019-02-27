"Зенит" поздравил Семака с днем рождения

Пресс-служба "Зенита" в официальном клубном Твиттере поздравила главного тренера команды Сергея Семака с 43-м днем рождения.

- С днём рождения, Сергей Богданович!, - написано в сообщении пресс-службы.

Сергей Семак возглавил питерский клуб перед началом сезона-2018/19. Под его руководством сине-бело-голубые идут на первом месте в чемпионате России, набрав 34 очка в 17 матчах. Также команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей "Фенербахче".

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