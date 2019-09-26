«Зенит» поздравил Олега Басилашвили с 85-летием

«Зенит» в своем Twitter поздравил с днем рождения известного актера, народного артиста СССР Олега Басилашвили. Ему исполнилось 85 лет.

— Олегу Басилашвили — 85! С днем рождения, Олег Валерианович!, — говорится в сообщении.

Олег Басилашвили известен как болельщик «Зенита». При этом он ранее заявил, что не собирается помещать новый стадион команды «Газпром-Арена».

Олегу Басилашвили — 85! С днем рождения, Олег Валерианович! pic.twitter.com/9cuuEAY7ko — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 26, 2019

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