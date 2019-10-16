«Зенит» поздравил Лунева с рождением сына
16:13
«Зенит» поздравил голкипера Андрея Лунева с рождением сына.
«15 октября в семье вратаря сине-бело-голубых и сборной России произошло радостное событие — Диана, супруга Андрея, родила сына.
Мальчика назвали Денис.
Футбольный клуб «Зенит» поздравляет футболиста с пополнением и желает Денису Андреевичу и его маме хорошего самочувствия и отличного настроения!» - говорится в сообщении на сайте клуба.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-10-16-zenit-pozdravlyaet-andreya-luneva-s-rozhdeniem-syna.htm
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