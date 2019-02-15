"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем

Пресс-служба "Зенита" опубликовала поздравительное видео в адрес Большого драматического театра, который в этом году отмечает свое столетие.
На нем выступили главный тренер команды Сергей Семак, бывший капитан сине-бело-голубых Владислав Радимов, защитник Бранислав Иванович, а также, ветераны "Зенита".
БДТ – 100 лет!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 15 февраля 2019 г.
Футболисты, тренеры и ветераны "Зенита" поздравляют любимый театр с юбилеем 🎂 pic.twitter.com/WExg00aaJb
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