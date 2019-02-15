12:22 | Футбол — РПЛ

"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем

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Пресс-служба "Зенита" опубликовала поздравительное видео в адрес Большого драматического театра, который в этом году отмечает свое столетие.

На нем выступили главный тренер команды Сергей Семак, бывший капитан сине-бело-голубых Владислав Радимов, защитник Бранислав Иванович, а также, ветераны "Зенита". 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/zenit_spb/status/1096337274437074945

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