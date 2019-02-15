"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем

Пресс-служба "Зенита" опубликовала поздравительное видео в адрес Большого драматического театра, который в этом году отмечает свое столетие.

На нем выступили главный тренер команды Сергей Семак, бывший капитан сине-бело-голубых Владислав Радимов, защитник Бранислав Иванович, а также, ветераны "Зенита".