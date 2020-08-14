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«Зенит» поздравил Александра Медведева с юбилеем

10:19
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» поздравил генерального директора клуба, Александра Медведева, с 65-летием.

— Уважаемый Александр Иванович, мы желаем крепкого здоровья, успехов во всех сферах деятельности, счастья и удачи, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.

Медведев занимает должность генерального директора «Зенита» с зимы 2019 года.

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