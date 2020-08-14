«Зенит» поздравил Александра Медведева с юбилеем

«Зенит» поздравил генерального директора клуба, Александра Медведева, с 65-летием.

— Уважаемый Александр Иванович, мы желаем крепкого здоровья, успехов во всех сферах деятельности, счастья и удачи, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.

Медведев занимает должность генерального директора «Зенита» с зимы 2019 года.