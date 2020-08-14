«Зенит» поздравил Александра Медведева с юбилеем
10:19
«Зенит» поздравил генерального директора клуба, Александра Медведева, с 65-летием.
— Уважаемый Александр Иванович, мы желаем крепкого здоровья, успехов во всех сферах деятельности, счастья и удачи, — говорится в публикации в официальном Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.
Медведев занимает должность генерального директора «Зенита» с зимы 2019 года.
«Зенит» поздравляет Александра Медведева с юбилеем.— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 14, 2020
Уважаемый Александр Иванович, мы желаем крепкого здоровья, успехов во всех сферах деятельности, счастья и удачи!
С днем рождения! pic.twitter.com/5E0yyvMeJC
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