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«Зенит» показал новую форму на сезон-2020/21

09:41
Новая форма &quot;Зенита&quot;. Фото ФК «Зенит»
Новая форма &quot;Зенита&quot;. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» презентовал домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2020/21.

— На новой домашней форме «Зенита» представлены все фирменные цвета клуба — от синего к светло-голубому, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга. — Это отсылка к наследию дизайна форм прошлых лет. Вдохновением для создания новой формы послужил строгий ясный стиль дизайна 50-х годов прошлого века. Форма прекрасно сочетается с атмосферой и образом Санкт-Петербурга — культурной столицы и одного из крупнейших морских портов России. Все это нашло отражение в цветовой гамме, перекликающейся с морской эстетикой.

Гостевой комплект формы шестикратных чемпионов России получил новый оттенок. В выездных матчах сезона 2020/21 команда будет защищать честь своего города в светло-серых тонах.

Футболисты «Зенита» впервые сыграют в новой форме в матче за Суперкубок России, который состоится 7 августа.

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