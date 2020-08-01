«Зенит» показал новую форму на сезон-2020/21
«Зенит» презентовал домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2020/21.
— На новой домашней форме «Зенита» представлены все фирменные цвета клуба — от синего к светло-голубому, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга. — Это отсылка к наследию дизайна форм прошлых лет. Вдохновением для создания новой формы послужил строгий ясный стиль дизайна 50-х годов прошлого века. Форма прекрасно сочетается с атмосферой и образом Санкт-Петербурга — культурной столицы и одного из крупнейших морских портов России. Все это нашло отражение в цветовой гамме, перекликающейся с морской эстетикой.
Гостевой комплект формы шестикратных чемпионов России получил новый оттенок. В выездных матчах сезона 2020/21 команда будет защищать честь своего города в светло-серых тонах.
Футболисты «Зенита» впервые сыграют в новой форме в матче за Суперкубок России, который состоится 7 августа.
Новый сезон, новые цели, новая форма ?! В синих цветах — для игр дома, светло-серый комплект — для матчей на выезде.— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 1, 2020
В продаже на https://t.co/MxzynFan74, в клубных магазинах «Зенита», а также в фирменных магазинах Nike.#ВремяЗенита #Nike pic.twitter.com/9hr3nOhc3U