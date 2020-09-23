«Зенит» победил «УОР №5» в первенстве молодежек, «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью
15:00
«Зенит» обыграл «УОР №5» в первенстве молодежных команд премьер-лиги — 2:0. В другой встрече «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью — 2:2.
Первенство России
Молодежные команды
3-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «УОР №5» (Егорьевск) — 2:0 (1:0)
Судья: Пчелинцев (Тамбов).
23 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
«Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:2 (1:1)
Судья: Сафоненко (Абакан).
23 сентября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/