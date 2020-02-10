«Зенит» оказался сильнее «Андерлехта» в турнире академий

В академии «Зенита» прошел пятый международный турнир «Кубок дружбы». В этот раз в нем приняли участие по четыре команды от школы петербургского клуба и брюссельского «Андерлехта» — 2003, 2004, 2005 и 2006 годов рождения. Футболисты каждого возраста провели между собой по два матча, а победитель определялся по наибольшему количеству очков.

В итоге обе академии набрали по 12 очков, а обладателя кубка пришлось определять по разнице забитых и пропущенных мячей. У академии «Зенита» она оказалась лучше благодаря победе «Зенита» U-15 над своими сверстниками со счетом 7:1.

Кубок дружбы стал первым международным турниром в академии «Зенита» в 2020 году. Уже в марте пройдет Кубок имени Дмитрия Бесова, на который приедет академия туринского «Ювентуса».