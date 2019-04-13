"Зенит" обыграл "Анжи" в молодежном первенстве

"Зенит" победил "Анжи" в матче 23-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (4:1).

"Зенит" набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. "Анжи" с 13 баллами располагается на последней строчке.

Молодежные команды

23-й тур

"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Анжи – мол." (Махачкала) – 4:1 (0:1)

Голы: Левин, 7 – в свои ворота (0:1). Анисимов, 49 (1:1). Бачинский, 61 (2:1). Левин, 78 (3:1). Симдянкин, 90+1 (4:1).

Нереализованный пенальти: Анисимов (Зенит – мол.), 45+2 (вратарь)

Судья: Таран (Архангельск).

13 апреля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

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