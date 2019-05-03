"Зенит" переиграл "Ахмат" в матче 27-го тура молодежного первенства команд премьер-лиги - 3:1.

В составе победителей отличились Максим Левин, Даниил Князев и Владислав Молчан. За грозненский клуб забил Магомед-Эми Хакиев.

Молодежные команды

27-й тур

"Ахмат - мол." (Грозный) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 1:3 (1:2)

Голы: Левин, 20 (0:1). Хакиев, 31 (1:1). Князев, 45+1 (1:2). Молчан, 83 (1:3).

Судья: Осипов (Смоленск).

3 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова.

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