"Зенит" объяснил появление красной формы

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко объяснил, откуда появилась красная форма. В среду в социальных сетях бурные споры вызвала фотография новой экипировки сине-бело-голубых.

- Никаких поводов для беспокойства ни со стороны болельщиков, ни со стороны прессы нет, - цитирует "Фонтантка" Макаренко. - Это стандартная практика: в клубе представлены все цветовые образцы формы голкипера на сезон от основного экипировщика команды – компании Nike. Но это совершенно не значит, что красная вратарская форма будет использоваться как игровая. Это образцы. А неделю назад "Зенит" уже представил игровые комплекты вратарской формы зелёного, желтого и чёрного цветов. Красная существует в одном экземпляре – это образец, как и все остальные цвета.

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