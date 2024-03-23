«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» жертвам теракта в «Крокусе»
«Зенит» поможет семьям жертв трагедии 22 марта, информирует клубная пресс-служба.
Все средства от домашнего матча с «Балтикой» на «Газпром Арене» сине-бело-голубые направят в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе».
Встреча «Зенита» с «Балтикой» в 23-м туре чемпионата России пройдет 7 апреля.
Источник: fc-zenit.ru
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|4
|39-18
|40
|
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|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
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|31
|
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|8
|5
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|
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|8
|5
|7
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|29
|
9
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|8
|4
|8
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|28
|
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|6
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|
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|20
|6
|7
|7
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|25
|
12
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|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
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|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
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|20
|3
|4
|13
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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