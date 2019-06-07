"Зенит" намерен договориться об уходе Маркизио за половину зарплаты

Как стало известно "СЭ", руководство сине-бело-голубых намерено досрочно прекратить трудовые отношения с 33-летним полузащитником Клаудио Маркизио, контракт которого заключен до июня 2020 года.

"Зенит" хочет предложить итальянцу компенсацию, равную половине зарплаты футболиста за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Всего же полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса могло бы составить около 13 миллионов евро за два сезона.

Маркизио пришел в команду из Петербурга в сентябре прошлого года в качестве свободного агента – его предыдущим клубом был "Ювентус".

В составе "Зенита" игрок провел 15 матчей в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, забив в них 2 гола. При этом он не выходил на поле с декабря 2018-го из-за травмы.

По нашей информации, на решение клуба повлияло, в том числе, поведение Маркизио после повреждения – легионер оставил без внимания рекомендации зенитовских врачей по поводу тактики восстановления. (Вячеслав Короткин)