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«Зенит» начал первую тренировку в году

09:43
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В субботу в Дубае у «Зенита» начался первый сбор в 2021 году. На утренней тренировке команда разделилась по группам и проводит растяжку, а также беговые упражнения без мяча. Вечером у команды запланирована вторая тренировка.

В общей группе занимаются все вызванные на сбор футболисты. Напомним, голкипер Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не приехали в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус. (Гоша Чернов)

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