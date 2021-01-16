«Зенит» начал первую тренировку в году

В субботу в Дубае у «Зенита» начался первый сбор в 2021 году. На утренней тренировке команда разделилась по группам и проводит растяжку, а также беговые упражнения без мяча. Вечером у команды запланирована вторая тренировка.

В общей группе занимаются все вызванные на сбор футболисты. Напомним, голкипер Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не приехали в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус. (Гоша Чернов)