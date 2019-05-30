"Зенит" может досрочно расстаться с Маркизио

Если восстановление полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио после рецидива травмы затянется, то петербургский клуб может досрочно разойтись с ним. Об этом сообщил главный тренер Сергей Семак. Напомним, что у Маркизио еще год контракта с "Зенитом".

– Его приход – в плюс городу, клубу. Это очень известный футболист, через которого распространяется много информации по Европе, - цитирует Семака "Фонтанка". - К сожалению, не получилось реализоваться быстро. На мой взгляд, Клаудио привык играть в команде, где из 11 футболистов топовыми были 11. Не нужно было брать на себя бремя лидерства, вести за собой. Многие же ждали от него этого и в "Зените". Но другая игровая схема, иначе держится мяч, чужая страна. Из-за рецидива травмы шансы проявить себя у него небольшие. К сожалению, в футболе такое тоже случается. Мы ожидали большего, да и он ожидал большего.

Если восстановление будет затягиваться, то будем обсуждать. Это спорт. Мое лично мнение к Клаудио как к человеку тут не имеет отношения. Он суперпрофессионал: даже когда он был заменен в перерыве матча с ЦСКА, прошел по раздевалке и пожал руки всем игрокам, которые выходили на второй тайм.