"Зенит" крупно проиграл "Аустрии"

"Зенит" в товарищеском матче крупно проиграл "Аустрии" со счетом 0:3. Встреча прошла в Санкт-петербурге.

Стартовый состав питерцев на эту встречу выглядел так: Кержаков, Нету, Ракицкий, Набиуллин, Анюков, Краневиттер, Эрнани, Шатов, Ригони, Дриусси, Заболотный.

​Запасные: Городовой, Смольников, Скроботов, Мостовой, Капленко, Воробьев.

Напомним, в 21-м туре чемпионата России "Зенит", который возглавляет турнирную таблицу, встретится с "Оренбургом". Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" 31 марта и начнется в 14.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

"Зенит" - "Аустрия В" - 0:3 (0:1)

Голы: Кляйн, 35 (0:1). Матич, 49 (0:2). Эвандру, 87 (0:3).

"Зенит": Кержаков (Городовой, 46), Анюков (Смольников, 62), Нету, Ракицкий (Скроботов, 46), Набиуллин, Ригони, Эрнани, Краневиттер (Капленко, 72), Шатов, Дриусси (Воробьев, 62), Заболотный (Мостовой, 72).

"Аустрия": Лучич, Моншайн, Джегго, Прокоп, Игор (Эвандру, 78), Кляйн, Шойссенгейр, Матич, Куэвас, Эдомвоньи (Ятеке, 68), Заламон (Саркария, 46).

Предупреждения: Нету, 34. Краневиттер, 40. Дриусси, 45. Шойссенгейр, 50. Кляйн, 55.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

23 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".