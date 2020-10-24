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«Зенит» крупно обыграл «Академию Коноплева» в молодежном первенстве, «Арсенал» обыграл «Ротор»

15:37

«Зенит» разгромил «Академию им. Коноплева» в матче 7-го тура молодежного первенства — 5:1.

Параллельно с этой встречей проходили еще две: «Химки» обыграли «УОР №5» из Егорьевска, а тульский «Арсенал» на выезде победил «Ротор».

Молодежные команды

7-й тур

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — 1:5 (1:0)

Голы: Ежков, 25 (1:0). Хотулев, 53 — с пенальти (1:1). Сазонов, 68 (1:2). Терещук, 73 (1:3). Щетинин, 77 (1:4). Князев, 90 (1:5).

Судья: Каширин (Уфа).

24 октября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

«Химки — мол.» (Химки) — «УОР №5» (Егорьевск) — 2:1 (0:0)

Голы: Малыхин, 51 (1:0). Костяев, 84 — с пенальти (2:0). Кайнов, 89 — с пенальти (2:1).

Судья: Антошко (Владивосток).

24 октября. Химки. Стадион «Новые Химки».

«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 0:1 (0:0)

Гол: Быков, 90+3.

Судья: Маюн (Челябинск).

24 октября. Волгоград. Стадион «Зенит».

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