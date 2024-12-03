Зелимхан Бакаев: «Алкоголь — зло, ни разу в жизни не пил»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, арендованный «Химками», рассказал об отношении к алкоголю.

— Когда вас признают лучшим игроком, вы на статуэтке закрываете эмблему «Балтики».

— Потому что алкоголь — зло, не советую никому это пить, — приводит слова Бакаева «РБ Спорт». — Я ни разу в жизни не пил алкоголь.

В текущем сезоне РПЛ экс-игрок «Спартака» забил четыре мяча за 14 игр за «Химки».

Подмосковный клуб после 17 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.