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Сегодня, 03:04

Зелимхан Бакаев: «Алкоголь — зло, ни разу в жизни не пил»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, арендованный «Химками», рассказал об отношении к алкоголю.

— Когда вас признают лучшим игроком, вы на статуэтке закрываете эмблему «Балтики».

— Потому что алкоголь — зло, не советую никому это пить, — приводит слова Бакаева «РБ Спорт». — Я ни разу в жизни не пил алкоголь.

В текущем сезоне РПЛ экс-игрок «Спартака» забил четыре мяча за 14 игр за «Химки».

Подмосковный клуб после 17 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Источник: РБ Спорт
Зелимхан Бакаев
ФК Химки
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 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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