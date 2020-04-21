Зелимхан Бакаев назвал самого быстрого футболиста в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, кого он считает самым быстрым в команде.

— Айртон, я думаю, самый быстрый, недавно делали тесты. Просто электричка. Он очень быстрый, — сказал Зелимхан Бакаев во время прямого эфира Instagram с братом Солтмурадом.

23-летний Зелимхан Бакаев в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак» и забил восемь мячей при 12 голевых передачах. 22-летний Айртон в 27 матчах сделал один результативный пас.