РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зелимхан Бакаев назвал самого быстрого футболиста в «Спартаке»

20:36
Айртон (справа) и Дуглас Сантос. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Айртон (справа) и Дуглас Сантос. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, кого он считает самым быстрым в команде.

— Айртон, я думаю, самый быстрый, недавно делали тесты. Просто электричка. Он очень быстрый, — сказал Зелимхан Бакаев во время прямого эфира Instagram с братом Солтмурадом.

23-летний Зелимхан Бакаев в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак» и забил восемь мячей при 12 голевых передачах. 22-летний Айртон в 27 матчах сделал один результативный пас.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир