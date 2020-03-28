Зеффану все нравится в «Крыльях Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан в интервью Foot Mercato рассказал, почему перешел в самарский клуб. По его словам, из России поступило самое конкретное предложение.

— В последний раз, когда мы говорили, вы были свободным агентом и искали новый вызов. Как произошел переход в «Крылья Советов» и почему вы сделали этот выбор?

— Да, это правда, что в прошлый раз, когда мы говорили, я был свободен от любого контракта и искал новый вызов. К счастью для меня, все изменилось. Я сейчас в Самаре, в «Крыльях Советов». Очень рад.

Вариант с Самарой появился в конце декабря — начале января. Правда, что несколько клубов были заинтересованы во мне. Но «Крылья» показали самый конкретный интерес и, прежде всего, повлияло наибольшее уважение. Счастлив, потому что на данный момент все идет хорошо. У меня также появилась возможность открыть для себя другую культуру и новую страну. Это было все очень интересно для меня. В любом случае, мне очень приятно иметь возможность играть в футбол и выполнять свою работу как можно лучше.

— С тобой связывались другие клубы?

— Да, были и другие клубы. Но некоторые так и остановились на стадии интереса. Мне нужно было что-то конкретное. Это то, что интересовало меня больше всего. И именно «Крылья Советов» проявили ко мне самый большой интерес и уважение, поэтому было естественно, что я приехал сюда.

— Думаю, что это стало облегчением для вас...

— Да, это было облегчение. Я был в восторге от этого подписания. Это был период, который научил меня многим вещам. Но, конечно, для меня было большим облегчением обрести клуб и снова играть в футбол.