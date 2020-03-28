Зеффан сравнил чемпионаты Франции и России

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан в интервью Foot Mercato признался, что ему нравится чемпионат России. Также он сравнил его с чемпионатом Франции, где ранее выступал за «Ренн».

— Что вы думали о чемпионате России, прежде чем перейти в «Крылья»? И что думаете сейчас?

— До приезда в Россию я смотрел множество матчей с лучшими российскими командами в крупных европейских турнирах, будь то Лига Европы или Лига чемпионов. Вы должны знать, что в России чемпионат, в котором много отличных команд, особенно с точки зрения истории. Когда появилось предложение из Самары, я, очевидно, присмотрелся к чемпионату России. Стало понятно, что это непростой чемпионат вообще.

Теперь, когда мне удалось немного поиграть, могу подтвердить, что это трудный чемпионат. Здесь выступает много хороших игроков. Это очень хороший чемпионат. Стадионы великолепны. Так что получаю удовольствие. Люди здесь любят футбол. Счастлив быть здесь.

— Чем он отличается от лиги 1?

- Я не знаю, есть ли большая разница, но в любом случае игра может быть немного сложнее в единоборствах. Это будет единственное, что я запомнил. Но если с точки зрения удобства, здесь действительно есть все, что вам нужно. Это очень профессионально. Как я уже говорил, стадионы прекрасны. Думаю, многие были построены к ЧМ-2018. Они украшают чемпионат и привлекает игроков. Поскольку большинство полей хорошие, гораздо проще играть в красивый футбол и контролировать мяч. Это здорово. Я получил всю информацию еще до приезда в Самару, и правда, что чемпионат России сразу мне понравился.