РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зе Луиш успешно перенес операцию на стопе

17:23
Теги:

Форвард «Локомотива» Зе Луиш перенес операцию на стопе, сообщается на официальном сайте клуба.

Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. В ближайшее время 29-летний форвард начнет тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 11 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир