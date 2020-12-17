Зе Луиш успешно перенес операцию на стопе

Форвард «Локомотива» Зе Луиш перенес операцию на стопе, сообщается на официальном сайте клуба.

Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. В ближайшее время 29-летний форвард начнет тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы.

В текущем сезоне Зе Луиш провел 11 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.