Зе Луиш успешно перенес операцию на стопе
17:23
Форвард «Локомотива» Зе Луиш перенес операцию на стопе, сообщается на официальном сайте клуба.
Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. В ближайшее время 29-летний форвард начнет тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы.
В текущем сезоне Зе Луиш провел 11 матчей за «Локомотив», в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Зе Луиш перенес операцию на стопе.— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 17, 2020
Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо.
В ближайшее время Зе начнет тренироваться по индивидуальной программе, а в январе вместе с командой отправится на зимние сборы.
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