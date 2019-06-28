Зе Луиш: "Сам я не тороплю свой трансфер из "Спартака"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в интервью "СЭ" сказал, что сосредоточен на работе с командой и не думает об уходе. Он подчеркнул, что хочет играть там, где действительно востребован.

– Если появится достойное предложение, отпустить Зе Луиша – это практически цитата вашего генерального директора.

– Понятно. Тогда отвечу про себя. На данный момент я счастлив в "Спартаке". При этом никогда не стану играть и работать в клубе, где не буду желанным, где мной не довольны, где меня не хотят. Если "Спартаку" поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас, и я могу всех заверить в этом – сам я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию. Продолжаю спокойно работать во благо "Спартака". (Дмитрий Зеленов)

Полностью интервью Зе Луиша