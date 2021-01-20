Зе Луиш прибыл в расположение «Локомотива» в Марбелье
12:32
Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прибыл в расположение команды в испанской Марбелье, сообщает клубная пресс-служба.
29-летний форвард восстановился после травмы и готов работать в общей группе.
Первый контрольный матч команда Марко Николича проведет 23 января против представителя четвертого испанского дивизиона «Атлетико Манча-Реала».
После первой части чемпионата железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.
Пасмурная погода в Марбелье не радует, зато радует то, что в расположение команды приехал Зе Луиш ?? pic.twitter.com/kROBeDVGED— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 20, 2021
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