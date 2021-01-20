Зе Луиш прибыл в расположение «Локомотива» в Марбелье

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш прибыл в расположение команды в испанской Марбелье, сообщает клубная пресс-служба.

29-летний форвард восстановился после травмы и готов работать в общей группе.

Первый контрольный матч команда Марко Николича проведет 23 января против представителя четвертого испанского дивизиона «Атлетико Манча-Реала».

После первой части чемпионата железнодорожники занимают восьмое место в турнирной таблице с 28 очками.