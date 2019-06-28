Зе Луиш: "Переезд в Китай не исключаю, но мой приоритет - Европа"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в интервью "СЭ" рассказал, что в случае ухода из клуба хочет продолжить карьеру в Европе. При этом он отметил, что может себя представить и в Китае.

– Почему нет? Далеко? Но я из Кабо-Верде, а играю в России. С географией, как видите, проблем нет, – сказал Зе Луиш. – Нужно, чтобы предложение из Китая устроило клуб, а условия – меня. Тогда можно рассматривать. Не исключаю ничего. Но мой приоритет – Европа. Об этом я говорил всегда. Те новости, которые появлялись – типа я хочу уйти, не доволен и мне что-то не нравится… Стопроцентная ложь! Я абсолютно счастлив в "Спартаке", живу в России четыре года, полностью адаптировался, меня все тут устраивает, я готов остаться. Как сказал гендиректор – чтобы что-то произошло, должно поступить правильное предложение. А на данный момент я целиком полностью принадлежу "Спартаку". (Дмитрий Зеленов)

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