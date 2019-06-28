Зе Луиш: "Как по мне, в "Спартаке" слишком много игроков"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш в интервью "СЭ" высказался по поводу состава команды. Также он отметил, что готов играть в любых сочетаниях в атаке.

– Вам не кажется, что сейчас в "Спартаке" слишком много игроков?

– Как по мне – да, много. Но в любом случае это решает тренер, он управляет процессом, старается на сборе дать практику всем игрокам команды. Посмотрим, что будет дальше. Все решает тренер.

– С Понсе уже познакомились?

– Да.

– Томас Цорн в интервью нашему изданию сказал, что Зе Луиш и Понсе способны дополнять друг друга. А как вы считаете?

– Мне было бы также интересно знать, что на этот счет скажет тренер. Все-таки его слова об игре более значимы. А Понсе я еще не слишком хорошо изучил, чтобы рассуждать о его стиле. Но все это неважно, потому что могу сыграть с любым футболистом. Главное, чтобы это шло на пользу команде. (Дмитрий Зеленов)

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