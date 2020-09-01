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Завтра глава судейского комитета встретится с Еськовым. Арбитр не прошел полиграф

10:40
Алексей Еськов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей Еськов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что завтра встретится с арбитром Алексеем Еськовым. На прошлой неделе рефери не прошел проверку на полиграфе.

К Еськову возникли вопросы по матчу «Ростов» — «Уфа» (1:2), есть вероятность, что он будет отстранен от работы на длительный срок.

— Комментариев пока нет. Завтра в 12.00 встречаюсь с Еськовым. После этого смогу что-либо сказать, — заметил Хачатурянц. (Виталий Айрапетов)

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