Завтра глава судейского комитета встретится с Еськовым. Арбитр не прошел полиграф
10:40
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что завтра встретится с арбитром Алексеем Еськовым. На прошлой неделе рефери не прошел проверку на полиграфе.
К Еськову возникли вопросы по матчу «Ростов» — «Уфа» (1:2), есть вероятность, что он будет отстранен от работы на длительный срок.
— Комментариев пока нет. Завтра в 12.00 встречаюсь с Еськовым. После этого смогу что-либо сказать, — заметил Хачатурянц. (Виталий Айрапетов)
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