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Сегодня, 14:37

Заварзин выступил против Кубка РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном проведении Кубка РПЛ.

«Нужен ли такой турнир? А какая цель? Ну выиграет кто-то этот Кубок, а дальше-то что? Все это делается, чтобы занять время, чтобы футболисты не бесплатно ходили на тренировочную базу, а за деньги. Зачем удешевлять чемпионат России этим турниром? Это не прибавит никакого стимула. Пусть объяснят цель проведения этого Кубка. Надо придавать этому какую-то историю, все должно быть рассчитано на долгий срок, должен быть регламент и все вытекающие атрибуты. Я знаю по своей работе, что если в последние два тура у команды нет целей в чемпионате, то у игроков нет никакой мотивации, некоторых даже отпускают на каникулы. А здесь какой-то турнир решили провести. Выйдут на полусогнутых, чтобы выполнять требования договора с клубом. Будет ли мотивация у игроков, которые будут уже стремится в отпуск? Конечно, нет. Они и так последние два тура проводят не на высоком уровне. Кто в Таиланде, кто в ОАЭ, уже думают, как в море заходить. А если еще будет этот турнир... Непонятно, где его планируют проводить, кто будет финансировать, будут ли спонсоры. За все же нужно платить. Много вопросов», — приводит слова Заварзина «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что на собраниях обсуждалась тема изменения формата чемпионата России. Были предложены такие варианты, как с сокращением групповой стадии Фонбет Кубка России с шести до трех туров, распределение туров 50/50 по календарным годам сезона, проведение Суперкубка России зимой и, возможно, не в России, а также плей-офф после 30 туров среди 8 лучших команд сезона.

Последние изменения в чемпионате России были в сезоне-2011/12, когда РПЛ перешла с системы «весна-осень» на «осень-весну».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zachem-udeshevlyat-chempionat-rossii-etim-turnirom-zavarzin-vystupil-protiv-kubka-rpl-
Футбол
РПЛ
Юрий Заварзин
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1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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