Заварзин выступил против Кубка РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном проведении Кубка РПЛ.

«Нужен ли такой турнир? А какая цель? Ну выиграет кто-то этот Кубок, а дальше-то что? Все это делается, чтобы занять время, чтобы футболисты не бесплатно ходили на тренировочную базу, а за деньги. Зачем удешевлять чемпионат России этим турниром? Это не прибавит никакого стимула. Пусть объяснят цель проведения этого Кубка. Надо придавать этому какую-то историю, все должно быть рассчитано на долгий срок, должен быть регламент и все вытекающие атрибуты. Я знаю по своей работе, что если в последние два тура у команды нет целей в чемпионате, то у игроков нет никакой мотивации, некоторых даже отпускают на каникулы. А здесь какой-то турнир решили провести. Выйдут на полусогнутых, чтобы выполнять требования договора с клубом. Будет ли мотивация у игроков, которые будут уже стремится в отпуск? Конечно, нет. Они и так последние два тура проводят не на высоком уровне. Кто в Таиланде, кто в ОАЭ, уже думают, как в море заходить. А если еще будет этот турнир... Непонятно, где его планируют проводить, кто будет финансировать, будут ли спонсоры. За все же нужно платить. Много вопросов», — приводит слова Заварзина «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что на собраниях обсуждалась тема изменения формата чемпионата России. Были предложены такие варианты, как с сокращением групповой стадии Фонбет Кубка России с шести до трех туров, распределение туров 50/50 по календарным годам сезона, проведение Суперкубка России зимой и, возможно, не в России, а также плей-офф после 30 туров среди 8 лучших команд сезона.

Последние изменения в чемпионате России были в сезоне-2011/12, когда РПЛ перешла с системы «весна-осень» на «осень-весну».