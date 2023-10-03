Заварзин выступил против Кубка РПЛ
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о возможном проведении Кубка РПЛ.
«Нужен ли такой турнир? А какая цель? Ну выиграет кто-то этот Кубок, а дальше-то что? Все это делается, чтобы занять время, чтобы футболисты не бесплатно ходили на тренировочную базу, а за деньги. Зачем удешевлять чемпионат России этим турниром? Это не прибавит никакого стимула. Пусть объяснят цель проведения этого Кубка. Надо придавать этому какую-то историю, все должно быть рассчитано на долгий срок, должен быть регламент и все вытекающие атрибуты. Я знаю по своей работе, что если в последние два тура у команды нет целей в чемпионате, то у игроков нет никакой мотивации, некоторых даже отпускают на каникулы. А здесь какой-то турнир решили провести. Выйдут на полусогнутых, чтобы выполнять требования договора с клубом. Будет ли мотивация у игроков, которые будут уже стремится в отпуск? Конечно, нет. Они и так последние два тура проводят не на высоком уровне. Кто в Таиланде, кто в ОАЭ, уже думают, как в море заходить. А если еще будет этот турнир... Непонятно, где его планируют проводить, кто будет финансировать, будут ли спонсоры. За все же нужно платить. Много вопросов», — приводит слова Заварзина «Спорт День за Днем».
Ранее сообщалось, что на собраниях обсуждалась тема изменения формата чемпионата России. Были предложены такие варианты, как с сокращением групповой стадии Фонбет Кубка России с шести до трех туров, распределение туров 50/50 по календарным годам сезона, проведение Суперкубка России зимой и, возможно, не в России, а также плей-офф после 30 туров среди 8 лучших команд сезона.
Последние изменения в чемпионате России были в сезоне-2011/12, когда РПЛ перешла с системы «весна-осень» на «осень-весну».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1