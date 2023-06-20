Заварзин считает, что Интерпол может забрать Промеса

Экс-генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин сказал, стоит ли Промесу выдавать российский паспорт, после вынесения приговора амстердамского суда.

«Если Промесу вынесли такой приговор, его просто объявят в розыск и Интерпол заберет. Выдадут ли наши Промеса или нет — это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмет и арестует. Надо смотреть какие санкции могут последовать. Нужно также смотреть на условия контракта Промеса со «Спартаком». Хорошо, дадут Промесу российский паспорт и не выдадут его, а что дальше? Он же здесь не вечный, в футбол закончит играть через некоторое время и все», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

19 июня суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что тот ударил ножом в колено своего двоюродного брата.