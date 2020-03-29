Защитник «Уфы» Терентьев стал отцом

Защитник «Зенита» Денис Терентьев, выступающий на правах аренды за «Уфу», стал отцом. У 27-летнего футболиста родилась дочь. Об этом сообщила пресс-служба уфимцев.

В нынешнем сезоне Терентьев провел 7 матчей в чемпионате и 2 — в Кубке России.

«Желаем Денису и его семье благополучия, а малышке расти здоровой и радовать родителей», — говорится в сообщении клуба в Twitter.