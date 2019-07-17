Защитник "Уфы" Круговой – в ЦСКА или в "Зенит". Трансфер близок

По данным "СЭ", уфимский клуб в ближайшее время может совершить очередной трансфер в топ-клуб.

Левый защитник "Уфы" Данил Круговой, по данным "СЭ", близок к переходу в один из российских топ-клубов. Трансфер может свершиться в скором времени. Это станет продолжением в серии успешных продаж "Уфы": Зинченко в "Ман Сити", Лунев в "Зенит", Стоцкий в "Краснодар", Живоглядов в "Динамо", Обляков и Дивеев в ЦСКА.

Можно также вспомнить тренеров – из столицы Башкирии в Москву и Питер уехали соответственно Виктор Гончаренко и Сергей Семак. Именно эти два специалиста сейчас являются претендентами на Кругового. Ни ЦСКА, ни "Зенит" не смущает ситуация, что игрок на данный момент восстаналивается от травмы и вряд ли будет готов играть до конца сентября.

Условия предлагаются разные. "Зенит", по нашим данным, готов приобрести права на футболиста, но планирует оставить его в аренде в "Уфе" на сезон. А через год игрока заберут в Петербург – как раз когда закончится годичный контракт ветерана Жиркова.

ЦСКА же рассчитывает поступить по схеме как с Дивеевым – взять Кругового в аренду с обязательным правом выкупа.

По нашей информации, сам Круговой больше склонен к варианту с ЦСКА. Во-первых, у него был не самый удачный опыт в "Зените": Данил – уроженец Гатчины Ленинградской области, является воспитанником сине-бело-голубых, выступал за "Зенит-2", откуда перешел в "Уфу" в 2018-м (9 матчей, 1 гол за основу башкирской команды). Во-вторых, в Петербурге есть купленный за 12 миллионов евро бразильский защитник Дуглас Сантос, тогда как в ЦСКА Круговой уже в этом сезоне мог бы побороться за место в стартовом составе, поскольк у армейцев позиция левого защитника – проблемная, особенно в свете травмы Щенникова. Данил является креатурой Гончаренко, который видит у него хорошие перспективы.

Впрочем, пока преждевременно говорить о том, что армейцы выиграли борьбу. (Виталий Айрапетов)

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