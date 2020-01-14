Защитник Шляков возвращается в «Тамбов»
12:04
Защитник Евгений Шляков возвращается в «Тамбов». Игрок находился в аренде в «СКА-Хабаровске», но клубы приняли решение досрочно прекратить срок действия соглашения, сообщает Twitter команды из Хабаровска.
ЕВГЕНИЙ ШЛЯКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В «ТАМБОВ»— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) January 14, 2020
ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Тамбов» приняли решение досрочно завершить аренду защитника Евгения Шлякова.
Благодарим Евгения за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/q45yeF46GT
28-летний Шляков провел в ФНЛ в нынешнем сезоне 19 матчей, в которых заработал 9 желтых и 2 красные карточки. За «Тамбов» он выступает с 2016 года.
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