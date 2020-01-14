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Защитник Шляков возвращается в «Тамбов»

12:04
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Защитник Евгений Шляков возвращается в «Тамбов». Игрок находился в аренде в «СКА-Хабаровске», но клубы приняли решение досрочно прекратить срок действия соглашения, сообщает Twitter команды из Хабаровска.

28-летний Шляков провел в ФНЛ в нынешнем сезоне 19 матчей, в которых заработал 9 желтых и 2 красные карточки. За «Тамбов» он выступает с 2016 года.

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