Защитник Шляков возвращается в «Тамбов»

Защитник Евгений Шляков возвращается в «Тамбов». Игрок находился в аренде в «СКА-Хабаровске», но клубы приняли решение досрочно прекратить срок действия соглашения, сообщает Twitter команды из Хабаровска.

ЕВГЕНИЙ ШЛЯКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В «ТАМБОВ»



ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Тамбов» приняли решение досрочно завершить аренду защитника Евгения Шлякова.



Благодарим Евгения за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/q45yeF46GT — ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) January 14, 2020

28-летний Шляков провел в ФНЛ в нынешнем сезоне 19 матчей, в которых заработал 9 желтых и 2 красные карточки. За «Тамбов» он выступает с 2016 года.