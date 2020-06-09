Защитник сборной Болгарии может перейти в «Уфу»

Защитник софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в «Уфу», сообщает Maritsa. Стороны согласовали условия личного контракта, но сделка еще далека от завершения.

На счету 24-летнего защитника 8 матчей за сборную Болгарии. Его рост составляет 195 см. В текущем сезоне на его счету 8 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 475 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Уфу» может покинуть защитник сборной Румынии Йонуц Неделчару.