Защитник «Насьоналя» близок к переходу в московское «Динамо»

Защитник уругвайского «Насьоналя» Николас Маришал перейдет в московское «Динамо».

В агентстве Faro Sports, которое представляет интересы игрока, появилась информация, что игрок готовится к трансферу в другой клуб.

Московский клуб согласовал контракт с 21-летним уругвайцем. По данным Fuerte al Medio, сумма сделки составит 4 миллиона долларов.

Маришал выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек.