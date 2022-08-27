Защитник «Насьоналя» близок к переходу в московское «Динамо»
Защитник уругвайского «Насьоналя» Николас Маришал перейдет в московское «Динамо».
В агентстве Faro Sports, которое представляет интересы игрока, появилась информация, что игрок готовится к трансферу в другой клуб.
Московский клуб согласовал контракт с 21-летним уругвайцем. По данным Fuerte al Medio, сумма сделки составит 4 миллиона долларов.
Маришал выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|
3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|
4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
5
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
6
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|
7
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|
8
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
9
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|
11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
12
|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
13
|Локомотив
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|
16
|Торпедо
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.08
|20:00
|
Сочи – Химки
|4 : 1
|27.08
|15:00
|
Н. Новгород – Динамо
|2 : 2
|27.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|1 : 4
|27.08
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|28.08
|13:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|28.08
|15:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|28.08
|17:30
|
Торпедо – Краснодар
|- : -
|28.08
|19:45
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|5
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
|
|
Михаил Опарин
Ахмат
|2
|1
|0
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