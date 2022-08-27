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Сегодня, 22:29

Защитник «Насьоналя» близок к переходу в московское «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник уругвайского «Насьоналя» Николас Маришал перейдет в московское «Динамо».

В агентстве Faro Sports, которое представляет интересы игрока, появилась информация, что игрок готовится к трансферу в другой клуб.

Московский клуб согласовал контракт с 21-летним уругвайцем. По данным Fuerte al Medio, сумма сделки составит 4 миллиона долларов.

Маришал выступает за взрослую команду «Насьоналя» с января 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 33 матча, заработав 9 желтых и 2 красных карточек.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
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Ф2(0)

21%

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26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Рома 1
Матч завершен

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32%

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ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

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ФК Динамо (Москва)
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1
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1
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
2
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
9
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
10
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
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27.08 17:30
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 4
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