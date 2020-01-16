РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Защитник молодежки ЦСКА Елеев присоединился к первой команде

22:46
Теги:

Молодой защитник ЦСКА Максим Елеев прибыл в Испанию и начиная с завтрашнего дня будет участвовать в тренировках с основной командой. Елеев прилетел в Кампоамор из Антальи, где готовился к сезону в расположении молодежки.

— Максим, буквально вчера мы видели тебя на общекомандном фото армейских резервистов из Турции, и вот ты здесь! Неожиданность?

— Да, но очень приятная (улыбается). Мне позвонили, сказали, что я должен прибыть в Кампоамор. Проводить сборы с основой — это еще нужно заслужить. Ставлю цель попасть в первую команду, прогрессировать, идти только вперед. Буду выкладываться по полной! — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА.

— Как добирался?

— Было тяжеловато: сначала из Антальи в Берлин, потом уже в Аликанте. Я раньше бывал в Кампоаморе — приезжал на один день, сыграл в товарищеском матче, мы победили. Сделаю все, чтобы принести команде пользу!

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/maksim-eleev-prisoedinilsya-k-pervoy-komande-v-kampoamore/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир