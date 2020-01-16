Защитник молодежки ЦСКА Елеев присоединился к первой команде

Молодой защитник ЦСКА Максим Елеев прибыл в Испанию и начиная с завтрашнего дня будет участвовать в тренировках с основной командой. Елеев прилетел в Кампоамор из Антальи, где готовился к сезону в расположении молодежки.

— Максим, буквально вчера мы видели тебя на общекомандном фото армейских резервистов из Турции, и вот ты здесь! Неожиданность?

— Да, но очень приятная (улыбается). Мне позвонили, сказали, что я должен прибыть в Кампоамор. Проводить сборы с основой — это еще нужно заслужить. Ставлю цель попасть в первую команду, прогрессировать, идти только вперед. Буду выкладываться по полной! — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА.

— Как добирался?

— Было тяжеловато: сначала из Антальи в Берлин, потом уже в Аликанте. Я раньше бывал в Кампоаморе — приезжал на один день, сыграл в товарищеском матче, мы победили. Сделаю все, чтобы принести команде пользу!