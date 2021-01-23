Защитник курского «Авангарда» перешел в ЦСКА

Согласован трансферный контракт о переходе защитника курского «Авангарда» Алексея Сухарева в ЦСКА, сообщает сайт клуба.

«Я в клубе с самого детства. Очень благодарен «Авангарду» за то, что воспитали меня как футболиста и человека. Хочу сказать отдельное спасибо пацанам, которые поддержали меня в тот момент, когда я попал в основную команду. Они старались подбодрить, подсказать, за это им большое спасибо! «Авангард» привил мне любовь к футболу. Раньше меня приглашали и в «Чертаново» и в «Краснодар», но тогда я был ещё не готов к переходу. Сейчас — самый подходящий момент для того, чтобы попробовать свои силы где-то ещё. Хочу пожелать удачи команде! Я, конечно же, буду следить за родным клубом. Надеюсь, что курский футбол будет процветать и все цели, которые поставлены к тысячелетию города, будут выполнены», — заявил Сухарев.

18-летний футболист в нынешнем сезоне провел за «Авангард» 13 матчей, забив один гол.