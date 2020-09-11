Защитник ЦСКА Карпов не знает Вагнера и Карвалью. Акинфеев в шоке

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил разговор с защитником клуба Вадимом Карповым, который не знает, кто такие Вагнер Лав и Даниэл Карвалью.

«Подошел к человеку, который четыре месяца в команде, спрашиваю:"Ты Карвальо и Вагнера знаешь?» Он на меня смотрит: «Нет». Я говорю: «В смысле? Люди Кубок УЕФА выигрывали. Как ты не знаешь?» — «Не слышал», — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу».

«По базе каждый день ходит, там висят фотографии — Карвальо, Вагнер. Он ни разу за три месяца на эти фотографии даже не посмотрел. Там ребята с кубками стоят. Не знаю, куда Вадик смотрит, не то, что в укор ему. Но для меня это было ножом по сердцу. Не то что Карвальо, Вагнера, ты даже недалекую историю команды не знаешь. Ты же здесь пылишь сейчас, в этой команде», — вспомнил вратарь ЦСКА.