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Сегодня, 16:21

Защитник ЦСКА Гайич может перейти в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Милан Гайич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Фиорентина» интересуется защитником ЦСКА Миланом Гайичем, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб находится в поиске футболиста, который способен играть на правом фланге обороны, и рассматривает Гайича как одного из кандидатов. «Фиорентина» намерена укрепить проблемную позицию в зимнее трансферное окно.

Также флорентийцы проявляют интерес к Йосипу Юрановичу («Унион») и Эмилю Хольму («Аталанта»).

Милан Гайич выступает за ЦСКА с июля 2022 года, в сезоне-2023/24 защитник принял участие в 20 матчах красно-синих, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего серба в 4 миллиона евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Фиорентина
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
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